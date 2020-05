Komt er een Sinksenfoor dit jaar? "Hopen toch nog drie weken naar Spoor Oost te kunnen komen"

De foorkramers rekenen er op dat ze toch nog drie of vier weken kunnen opendoen, want de kalender werkt in hun voordeel: Sinksen, of Pinksteren, valt dit jaar pas op 31 mei. De foor zelf duurt 5 weken en duurt in principe tot begin juli. Maar de stad heeft al beslist dat ze nog een week langer mogen blijven staan, als kermissen weer toegelaten worden. En dat moet kunnen vindt, foorkramer Frank Delforge: "De Sinksenfoor is in open lucht en op Spoor Oost is er veel plaats."