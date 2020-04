Nederland viert vandaag geen Koningsdag, maar Woningsdag, Willem-Alexander: "Geniet op afstand, maar samen" 

Door de coronacrisis kan Koningsdag in Nederland niet in zijn gebruikelijke vorm doorgaan: geen gigantisch volksfeest voor de 53e verjaardag van koning Willem-Alexander, dus. Al betekent dat niet dat onze noorderburen niet zullen vieren vandaag: "Vanmiddag zijn er optredens doorheen het land bij verpleeghuizen, de burgemeesters spreken online videoboodschappen in om de koning te feliciteren, kinderen schrijven hem online een brief", vertelt royaltywatcher bij NOS Jozephine Trehy in "De ochtend". En ook koning Willem-Alexander houdt de moed erin in zijn toespraak: "Koningsdag thuis, hopelijk een onvergetelijke dag. Geniet ervan. Op afstand, maar samen."