Nederlandse Koningsdag wordt woningsdag: "Volledig oranje voor de televisie"

In Limburg wonen veel Nederlanders die vandaag Koningsdag vieren. Maastricht zou dit jaar het epicentrum van het feestgedruis zijn, maar het zal nu dus in ieders kot gevierd moeten worden. “Normaal gaan we elk jaar in Breda of Eindhoven vieren, maar dat gaat niet nu de grenzen gesloten zijn natuurlijk. Het zal dit jaar dus woningsdag in de plaats van Koningsdag worden,” zegt Lynn van Otten uit Lommel.