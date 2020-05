Kortrijkzanen zullen Sinksenfeesten kunnen vieren van in hun kot

De bedoeling is zo veel mogelijk klassieke elementen van de Sinksenfeesten digitaal te laten doorgaan. "Met het straattheater ligt dat natuurlijk moeilijk", vertelt schepen Kelly Detavernier, "maar voor al de rest hebben we toch iets kunnen bedenken. In plaats van de Sinksenloop is er een sportieve uitdaging die de Kortrijkzanen individueel kunnen aangaan. De rommelmarkt wordt een digitale rommelveiling. Er zullen optredens en fuiven gestreamd worden. En we werken ook aan een leuk, verrassend alternatief voor het openingsspektakel." Zelfs aan hapjes en drankjes is er gedacht. "Ook voor de horeca zijn de Sinksenfeesten erg belangrijk", gaat de schepen verder. "Zij zullen nu op onze site Sinksenpakketten kunnen aanbieden. Dat kunnen aperitiefpakketten zijn, cocktailpakketten of zelfs een brunchpakket."