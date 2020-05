Laboratorium in Merelbeke vindt manier om professionele FFP2- en FFP3-maskers te ontsmetten en te hergebruiken

De ontsmettingscontainer kan per dag 6.000 professionele mondmaskers reinigen. Zo helpt de uitvinding om het tekort aan mondmaskers op te vangen. “Het is een omgebouwde container die 1.500 maskers reinigt in 6 uur tijd. Een droge mist van waterstofperoxide doodt de bacteriën, gisten en schimmels.” De ontsmettingscontainer is mobiel en kan dus ter plaatse geïnstalleerd worden. “Het is bovendien een goede zaak voor het milieu omdat mondmaskers hergebruikt worden”, aldus Benijts.