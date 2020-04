"Blijf binnen. Laten we de curve platter maken. Doe het voor Big Poppa!"

Rashida Ellis gaf afgelopen weekend meer uitleg over haar nu 3-jarige beroemde hond op nieuwswebsite Insider: "Mijn hond en ik, dat is mijn leefsituatie momenteel. Zonder hem zou het veel moeilijker zijn om de quarantainemaatregelen te overleven. Hij kan immers zo verrassend uit de hoek komen, waardoor hij me heel hard aan het lachen kan brengen."

"Toen ik in de huiskamer aan het werken was, hoorde ik plots een jammerend geluid dat vanop het balkon kwam. Ik wist dat Pop daar in de zon zat. Hij zat daar zo triestig, met zijn kop naar beneden. Ik heb mijn gsm gepakt en er een foto van genomen, omdat ik mijn vrienden wilde tonen hoe verdrietig mijn hond was. Daarna heb ik hem gestreeld en het was pas toen dat ik merkte dat hij naar 2 jongens aan het kijken was, die beneden op straat aan het spelen waren. Wanneer ik met Pop ga wandelen, komen we hen ook soms tegen en spelen die kinderen met hem. Ik denk dat Pop het nu jammer vond dat hij hun aandacht dit keer niet kon trekken en alleen bleef."