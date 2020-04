Vanaf vandaag kan je kijken naar TV Londerzeel

"We maken lokale televisie voor Londerzeel", vertelt Vera. "We brengen wekelijks een journaal met telkens drie items. We gaan leuke reportages maken. Die kunnen gaan over de mensen, of over verenigingen. Dat kan ook iets geschiedkundig zijn of iets actueels. Wij hopen dat we mensen in deze tijden daar een plezier mee doen. En hoe TV Londerzeel in de toekomst verder evolueert, dat zien we wel."