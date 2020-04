Lufthansa wil Brussels Airlines niet loslaten

Het document leest als een diplomatiek offensief van Duitsland waarbij toch een aantal concrete engagementen worden uitgesproken die voor de Belgische delegatie zeer belangrijk zijn. Zo hamert Carsten Spohr erop dat Brussels Airlines een belangrijke schakel blijft binnen het netwerk van Lufthansa, zeker met het oog op Afrika. En dat ook de positie van Brussel binnen de groep nog verder uitgebouwd kan worden: "Brussels Airlines en haar sterke positionering in Afrika in combinatie met haar sterke verbondenheid met de Belgische economie en thuismarkt, beschikt over een bijzonder groot potentieel dat we samen nog kunnen benutten. De hub in Brussel in het bijzonder, is belangrijk voor de Lufthansagroep."