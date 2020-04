Meer ouders sturen kind naar crèche: "Thuiswerken én opvang is echt te moeilijk"

Maar is een kinderdagverblijf wel een veilige plek? Er worden veiligheidsmaatregelen genomen, maar fysieke afstand houden is uiteraard onmogelijk. Het risico is per definitie dus iets hoger dan als je je kind thuis houdt. Elke ouder moet voor zichzelf beslissen wat opweegt. Voor mama Ruth Pollet was de keuze duidelijk. "We deden het voor de zelfzorg", zegt Ruth. "De mogelijkheid wàs er. We wilden het haalbaardr houden. Ons kindje was gelukkiger in zijn oude stramien, en we voelden dat het hier veilig was."