Ooit kwijnden pestlijders op deze plek in Gent weg, nu is het er goed en modern wonen

In 1933 kreeg de kazerne de naam van Alphonse-Alexandre de Hollain, een gesneuvelde artilleriecommandant uit de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog. En zo komt het dat de naam van deze anders vergeten militair doorleeft in het Gent van vandaag. De kazerne zou in de stad lang gemeengoed zijn als "den Hollain" tot ze in 1996 definitief plaats maakte voor socialewoningbouw. Het Alphonse de Hollainhof is nu de naam van het volledige complex van anderhalve hectare tussen de Brusselsepoortstraat en de rechteroever van de Schelde. Het was een van de eerste grote realisaties van het architectenbureau Neutelings Riedijk.

Op het binnenplein van het Hollainhof herinneren enkele houten beelden van paarden en een oorlogsgedenkteken aan het militaire verleden. Aan de pest wordt liever niemand herinnerd. De enige restant zijn de ondergrondse keldergewelven onder het brede classisistische herenhuis dat grenst aan het Hollainhof. In 1784 werd het pand gebouwd op de grondvesten van het oude pesthuis. Het heeft de kazerne overleefd en is nu respectvol geïntegreerd in het hedendaagse bouwconcept van het Hollainhof.