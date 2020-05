Nederlandse kinderen die in België naar school gaan maken vanaf 15 mei essentiële verplaatsingen

Burgemeester Keulen laat in een bericht op z'n Facebookpagina weten dat er een principieel akkoord is over die essentiële verplaatsing. Hij heeft dat vernomen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Maar het akkoord moet nog in een ministerieel besluit gegoten worden: "Het is voor de scholen belangrijk dat we de toegang van die Nederlandse kinderen proberen te vereenvoudigen. Dat we hen niet gaan lastig vallen met attesten en documenten, en dat men op basis van een eenvoudig document de grens kan passeren. Scholen hebben het nu druk genoeg met de praktische voorbereiding in de gebouwen en het voorzien van extra kinderopvang."