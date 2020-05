Nieuw boek van Christian De Coninck: "In quarantaine schrijf ik nog meer"

Het nieuwe misdaadverhaal van Christian De Coninck begint in een steeg in Brussel in het jaar 1920. Daar ligt een meisje van tien jaar op de grond. Ze is vermoord. "Ik kende het Brussel van de jaren '20 niet", vertelt Christian. "Dus ik heb wel wat opzoekingswerk moeten doen. Ook al omdat het verhaal gebaseerd is op waargebeurde feiten." Tijdens zijn research ontdekte Christian ook dat ze toen anders omgingen met misdaad. "In de jaren '20 kwamen de mensen allemaal naar buiten om te zien wat er gebeurd was. Wij spreken soms over ramptoeristen, maar toen stonden er honderden mensen te kijken op de plek van de misdaad."