Te weinig empathie, niet concreet genoeg, te wollig of net heel correct: zo communiceren andere landen over corona

Toch verloopt niet alles in Duitsland helder en vlot. De federale overheid komt namelijk enkel met aanbevelingen, het zijn de 16 deelstaten die ze moeten uitvoeren. "En daar is best wel wat verschil in." In de ene deelstaat zijn mondmaskers bijvoorbeeld verplicht op het openbaar vervoer en in winkels, in de andere enkel op het openbaar vervoer. "Ook wat de heropstart van de scholen betreft, verschilt de uitvoering per deelstaat."



Over het algemeen is de nationale communicatie dus vrij duidelijk, maar is het versnipperde beleid van de deelstaten het grootste knelpunt. Toch wordt ook Merkel soms onduidelijkheid verweten. Zo was ze eerst niet te vinden voor mondmaskers en beveelt ze de maskers intussen wel aan. "Je kan dat gedraai noemen of voortschrijdend inzicht", zegt Van de Hulsbeek. De Duitse virologen zijn "best wel eerlijk" in hun communicatie, geeft ze nog mee. Ze geven toe dat ook zij het niet altijd weten, omdat ze met een totaal nieuw virus te maken hebben.