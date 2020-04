Plaatsing brug Kuringen lokt heel wat kijklustigen ondanks coronamaatregelen

Zo'n installatie is natuurlijk spectaculair en daar is bij het plaatsen van andere bruggen in het verleden altijd heel wat volk naar komen kijken. Maar in deze coronatijden is het beter om niet samen te troepen, en daarom werd de hele operatie uitgezonden via een livestream op de website van de Vlaamse Waterweg. Maar toch zijn er heel wat kijklustigen ter plaatse gekomen, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. "Er zijn toch nog veel mensen komen kijken die op bepaalde momenten in groep bleven staan. Dan hebben we met de steun van de politie gevraagd om niet ter plekke te blijven kijken, maar thuis via de livestream de invaring te volgen."