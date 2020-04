Na de 200 rondjes met wandelrek en zijn cover "You never walk alone": Britse post viert jarige kapitein Tom (99)

Tom blijkt de smaak te pakken te hebben. Hij zong samen met de Britse artiest Michael Ball en een koor van de NHS de cover "You' ll never walk alone" en prijkt daarmee op 1 in de Britse hitlijsten. Hij laat daarmee de Canadese ster The Weeknd, bekend van het aanstekelijke "Blinding lights", achter zich. Tom heeft ook een record te pakken en mag zich voortaan de oudste levende persoon met een nummer 1-hit noemen. Een record dat hij afsnoept van Tom Jones.