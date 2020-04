Primeur in Oudsbergen: Natuurhulpcentrum ringt egels in onderzoek naar egelsterfte

Meer dan 1.000 egels kreeg het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen binnen vorig jaar. Dat zijn er 400 meer dan gewoonlijk. De medewerkers hebben geen pasklare verklaring voor die opmerkelijke stijging. Maar ze willen het wel onderzoeken zegt Fredrik Thoelen. “We gaan egels ringen, zoals dat gangbaar is bij vogels. Dan kunnen we ze traceren en onderzoeken als ze dood of ziek worden teruggevonden. Het is ook de bedoeling dat we de doodsoorzaak vaststellen door een autopsie van de dode egels.”