Professor Paul De Grauwe: "De markt alleen kan een coronaschok niet opvangen, de overheid kan dat wel"

De hoogste belastingschaal in de personenbelasting ligt bij ons op 50 procent. "Nog niet zo lang geleden bestonden er in de VS en in het Verenigd Koninkrijk belastingschalen tot 80 à 90 procent. Dat werd toen aanvaard en de economie bloeide. We hebben het vroeger gedaan, waarom zouden we het niet opnieuw kunnen doen?", vraagt De Grauwe zich af.

De coronacrisis zorgt alvast voor heel wat nieuwe inzichten bij economen. "We tasten in het duister. We moeten heel veel nadenken en discussiëren. Het is een beetje beschamend, want voor veel mensen betekent deze crisis miserie, maar intellectueel zijn dit buitengewoon boeiende tijden", besluit De Grauwe.