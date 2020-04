Hoe zit het nu echt met de "risico's" van 5G? Wij vroegen het aan 3 experts

5G, het supersnelle gsm-netwerk van de toekomst, leidt tot beroering. Zo staken vandalen vorige week een zendmast in brand in Pelt in Limburg. Kettingmails, vlogs en social posts die de mogelijke gezondheidsrisico's van 5G aankaarten, worden druk gedeeld. Maar hoe zit het nu echt met die risico's? VRT NWS sprak met drie specialisten en Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.