Rudi Vranckx over coronacrisis in Ecuador: "Zelfs ophalen van lijken op straat moeten burgers zelf organiseren"

Bijna de hele wereld kampt momenteel met het coronavirus. VRT NWS-journalist Rudi Vranckx wil weten hoe het gaat in landen waar het zonder het virus ook al moeilijk was. Vanuit zijn huiskamer belt hij met zijn contacten in vier landen over de hele wereld. De afgelopen weken had hij contact met zijn tolk in Ecuador, één van de zwaarst getroffen landen in Latijns-Amerika.