Saudi-Arabië schaft de doodstraf voor minderjarigen af; eerder werd ook geseling geschrapt als straf

Ook op dat vlak hebben mensenrechtengroepen jarenlang druk uitgeoefend op het Saudische koninkrijk. De focus daarvan was de Saudische blogger Raif Badawi, die enkele jaren geleden veroordeeld was tot 1.000 zweepslagen gespreid in de tijd omdat hij "de islam zou hebben beledigd". Badawi zit nog altijd een celstraf van 10 jaar uit.

Onlangs werd de Sacharovprijs, een bekroning van de strijd voor de mensenrechten van het Europees Parlement, toegekend aan Badawi en is die in ontvangst genomen door zijn vrouw Ensaf Haidar.

Het erg traditionalistische Saudi-Arabië lijkt dus wel gevoelig voor internationale druk en kritiek. Toch werden vorig jaar nog altijd 187 mensen terechtgesteld. Enkel in 1995 lag dat aantal hoger. Daarbij zijn niet de mensen geteld die door mishandeling omkomen in de gevangenis of zoals de kritische journalist Jamal Khashoggi die vorig jaar verdwenen -en wellicht vermoord is- in het Saudisch consulaat in het Turkse Instanbul.