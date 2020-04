Hoe zit het nu met die "beloofde mondmaskers"?: "Niét in de brievenbus tegen 4 mei", Nationale Naaiactie op poten 

"Het dragen is niet zo leuk, mensen onderschatten dat. Het jeukt, zet het masker op als het écht nodig is." Niet als je thuis bent of als je op straat wandelt waar er weinig volk is. "Maar als je de situatie zelf niet in de hand hebt, is een masker een goed idee om te dragen", legt Van Ranst uit. Hij denkt daarbij aan openbaar vervoer en drukke winkels of winkelstraten.

De linten of touwtjes van het masker moeten - net als het masker - kunnen gewassen en aangespannen worden. "Er moet in de touwtjes een knoopje kunnen gelegd worden", aldus Van Ranst



"Als je het partoon via maakjemondmasker.be gemaakt hebt, dat hebben de kapjes twee lagen en kan er een filter tussen geschoven worden. Is een filter heel erg nodig? Nee, maar het maakt een masker beter." Zelfs een koffiefilter als filter gebruiken, kan. "Dat zorgt voor wat extra bescherming, dat klopt."