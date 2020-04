Terug aan het werk op 4 mei? Een antwoord op jullie meestgestelde vragen

Advocaat Arbeidsrecht Herman van Hoogenbemt benadrukt bij "De inspecteur" dat ons arbeidsrecht niet echt aangepast is aan crisissen als deze. Bij verschillende vragen zal het gezond verstand dus moeten beslissen. Bedrijfsleiders zijn ook geen onmensen stelt Van Hoogenbemt.

Ik heb geen opvang voor de kinderen, moet ik dan gaan werken?

"Ik hoorde de regering zeggen dat er terug in opvang zal voorzien worden in scholen, ook voor mensen die niet in de zorgsector werkzaam zijn. Dus ik denk dat dat probleem wel zal opgelost geraken. Want als je moet gaan werken en er is geen mogelijkheid tot telewerk, dan moet je effectief ook naar het werk gaan. Vind je toch geen oplossingen ga dan in overleg met je werkgever. Het systeem van tijdelijke werkloosheid kan op dit moment nog altijd ingeroepen worden bij overmacht, maar zodra de scholen in opvang voorzien is er uiteraard geen overmacht meer. Het opnemen van vakantie, recup of sociaal verof is ook een mogelijkheid, al is dat laatste beperkt in tijd en niet bezoldigd."

Mag ik weigeren om te gaan werken als mijn werkplaats niet veilig genoeg is?

"Je kan op eigen houtje niet beslissen of je werkplek veilig is of niet. Als je werkgever je voorziet van de nodige beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, dan moet je gaan werken. Als er toch twijfels zijn over de veiligheid van de werkplek neem je in eerste instantie best contact op met de arbeidsgeneesheer. Als hij beslist dat de situatie niet veilig genoeg is liggen de zaken anders natuurlijk. Probeer ook hier oplossingen te zoeken. Stap naar de werkgever, het preventiecomité of de vakbondsafgevaardigde om samen tot oplossingen te komen. Er is ook de medische inspectie maar dat zou ik niet aanraden, dat is schieten met een kanon op een mug."

Ook voor mensen die risicopatiënt zijn omdat ze bijvoorbeeld een longziekte hebben is die arbeidsgeneesheer het eerste contact volgens Van Hoogenbemt: "Je kan naar je arbeidsgeneesheer maar ook naar je eigen huisarts. Die kan je indien nodig een medisch attest bezorgen. Het zomaar zelf beslissen kan dus niet."

We moeten het openbaar vervoer indien mogelijk vermijden, maar moet mijn werkgever mijn kilometers vergoeden wanneer ik met de auto kom?

"In principe niet als je niet de gewoonte hebt om met de wagen naar het werk te gaan. Bestaan er hierover geen overeenkomsten in je bedrijf, heb je dus niet het recht dat te vragen. Op die moment heeft de regering dus de raad gegeven zo weinig mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken om te gaan werken, maar heeft hierover niks geregeld. Misschien een oproep naar de minister van Werk? Want zolang er geen bijzondere regelgeving is hierover, kan jij dus niet vragen je kilometers terug te laten betalen."