Textielbedrijf Sioen Industries uit Ardooie mag 7 miljoen filters voor mondmaskers maken

Er zijn maar 2 bedrijven die filters voor mondmaskers mogen maken in opdracht van de federale overheid: Sioen Industries uit Ardooie en Deltrian uit Fleurus. "We zijn dus heel blij met de opdracht", zegt Michèle Sioen van Sioen Industries. "Daarnaast zijn we ook tevreden dat we ons steentje kunnen bijdragen en de bevolking kunnen helpen tijdens deze coronacrisis."

"De planning is een beetje door elkaar geschud, want we moeten op een zeer korte tijd heel wat filters produceren. 7 miljoen in totaal. Dat is echt een grote hoeveelheid. Onze medewerkers van de fabriek in Luik zijn al sinds dit weekend druk aan het werk." Vanaf 4 mei worden de filters verdeeld onder de bevolking.