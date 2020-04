"In september coronavaccin testen op mensen, begin 2021 weten we of het werkt": farmareus Johnson & Johnson hoopvol

Voor het vaccin gebruikt de farmareus de kennis van voorbije vaccins, want het wordt op ongeveer dezelfde manier gemaakt. "Dit vaccin kunnen we met 100 procent zekerheid maken, we zijn er bijna zeker van dat het veilig is én we weten dat áls het werkt het ook voor een lange tijd immuniteit geeft."

"Alleen kennen we nog niet genoeg over het virus. We weten op dit moment nog niet of we het virus met een vaccin kunnen tegenhouden. De vraag is: voorkomt het de infectie of de ziekte? Veel vaccins voorkomen niet dat je een infectie krijgt, wel dat je er zwaar ziek van wordt. Dat is onder meer zo bij het griepvaccin. We moeten daar eerlijk in zijn: het kan mislukken."