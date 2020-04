Vissen sterven door vervuiling de Velpe in Kortenaken

De witte vloeistof in de Velpe in Kortenaken zou afkomstig zijn van een product om motoren te ontvetten. Als dat product in water terechtkomt, wordt het een witte vloeistof. Romain Nagels woont daar in de buurt en hij stelde de vervuiling vast. Iemand zou het product in een rioolduiker geloosd hebben in de Dorpsstraat en zo is het vervuilde water dan in de Velpe terechtgekomen.