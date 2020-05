"Stel kerken en sportzalen open voor opvang van leerlingen", zegt Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen)

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) is afkomstig uit Anzegem. Daar bekijkt de meerderheid wat de mogelijkheden zijn. "We denken bijvoorbeeld aan de kerk in Tiegem, want dat gebouw staat vlak bij een school. De geloofsgemeenschap is alvast bereid om erover na te denken. We hebben ook een cultureel centrum, zoals elke gemeente of dorp. Ook die zalen zouden we kunnen openstellen. De burgemeester en schepenen zijn dat aan het onderzoeken."

Vaneeckhout wil niet dat alleen Anzegem zijn oproep onderzoekt. Ook andere Vlaamse steden en gemeenten moeten bekijken of ze gebouwen ter beschikking kunnen stellen voor de opvang van leerlingen.