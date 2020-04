Kurkdroge grond (en wij) worden deze week getrakteerd op regenbuien: "De natuur zal er blij mee zijn"

Dinsdagochtend is het erg bewolkt met regenperiodes of buien. In de namiddag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en wordt het tijdelijk iets droger vanaf de Franse grens. Toch kunnen er zich nog enkele buien ontwikkelen en ook een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het binnenland. Dinsdagavond wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tijdens de nacht neemt de bewolking wat toe en kunnen er nog steeds enkele druppels vallen. De minima liggen tussen 7 en 9 graden



Ook woensdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe gevolgd door regen tijdens de nacht van woensdag op donderdag. De maxima liggen rond 13 graden in Hoog-België, rond 15 of 16 graden aan de kust en rond 17 graden in het binnenland.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. Later wordt het wisselvallig met kans op enkele stevige buien. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Ardennen en 16 graden elders. Vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. In de namiddag neemt de bewolking verder toe. Het blijft vrij fris met maxima tussen 12 en 15 graden. En ook in het weekend blijft het bewolkt met kans op buien.