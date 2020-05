Boswachter Eddy Ulenaers over de wolvenwelpjes die op komst zijn: "Noëlla heeft nu vooral rust nodig"

"Mijn hart maakte een sprongetje en meteen kwam ook de ongerustheid", vertelt de boswachter. "We weten dat niet iedereen de wolf even genegen is, dus hebben we maatregelen genomen. Het gebied is afgesloten en jacht is er verboden. Ook moutainbikers zijn niet toegelaten. Bovendien komt er verscherpte controle. In het begin blijft Noëlla in het hol bij de jongen. Ze zoogt haar welpen en August zal op jacht gaan en de familie van eten voorzien. Pas in een later stadium gaat Noëlla weer mee op jacht.