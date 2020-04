Wolvin Noëlla en wolf August verwachten welpen

De experten van het Agentschap Natuur en Bos hebben uit recente opnames kunnen opmaken dat wolvin Noëlla zwanger is. "Op de foto's is te zien dat de buik van het dier wat boller staat", laat Natuur en Bos weten. "De foto's zijn recent en een zwangerschap bij wolven duurt ongeveer 2 maanden. We verwachten dus binnen de maand 4 tot 5 welpen."

De welpen blijven de eerste maanden in een aantal nestplaatsen, dus krijgen we ze nog niet te zien. Het is ook niet gegarandeerd dat alle welpen het zullen halen. "Na de zomer zullen we pas met zekerheid kunnen zeggen hoe groot de roedel zal zijn", zegt nog Natuur en Bos.