Wordt Zeebrugge drukste strand deze zomer?

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge (CD&V): "In Zeebrugge hebben we eigenlijk als gevolg van de uitbreiding van de haven een enorm groot strand. Westtoer heeft uitgerekend dat -zelfs als iedereen de nodige afstand houdt van elkaar- er in Zeebrugge plaats is voor zo'n 45.000 mensen. Op een topdag vorig jaar waren er maximaal 9.000 mensen."

Er kan dus heel veel volk naar Zeebrugge komen. Dat zou uiteraard goed zijn voor de restaurants, de cafés en dergelijke meer. Er zal deze zomer in Zeebrugge ook een tweede bewaakte zwemzone komen. Op die manier kunnen alle bezoekers op een veilige afstand van elkaar in het water gaan.