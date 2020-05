10.000 West-Vlaamse leerlingen krijgen zeker geen examens in juni

Op die manier kunnen ze de resterende tijd maximaal besteden aan lesgeven. Dat er geen examens zijn, betekent niet dat de leerlingen zomaar kunnen overgaan. “Ze zullen wel degelijk geëvalueerd worden”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele van de scholengroep Stroom. “De leerkrachten kennen hun leerlingen. Ze hebben ook al een aantal evaluaties gehad doorheen het jaar. We werken nu ook met permanente evaluatie. Dat is niet nieuw, want enkele scholen uit onze groep gebruiken dat al. Maar we gaan dat nu wel uitbreiden naar alle scholen.”