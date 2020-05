25 euro in Oudenaarde, 10 euro in Stekene: steden en gemeentes kiezen voor “coronabon” om lokale handel te steunen

De bon is geldig in elke zaak in Oudenaarde, dus ook in zaken en grote warenhuizen die de deuren niet hoefden te sluiten tijdens de coronacrisis. “Natuurlijk is er de discussie of ook de grote ketens zoals Aldi, Colruyt of Delhaize gesteund moeten worden met deze coronabon. Een jurist gaat voor ons na of bepaalde winkels uitgesloten kunnen worden, we wachten het antwoord dus nog af.”

Al vindt schepen Portois dat ook grootwarenhuizen onder zo’n bon moeten vallen: “Die winkels betalen hier belastingen en heel wat inwoners werken er.” Ook denkt Portois aan inwoners die het minder breed hebben. “Sommige gezinnen hebben het geld niet om in een kleinere winkel te gaan shoppen. Er zijn mensen die nooit op restaurant gaan en die dat nu ook niet zullen doen met die coronabon. Dan zouden ze geld moeten bijleggen om toe te komen, niet iedereen zal dat doen.”