3 op 5 psychische behandelingen stopgezet: "Dringend tijd om zorg weer op te pikken"

Door de coronacrisis werden niet-dringende medische behandelingen uitgesteld. Ook psychologische en psychiatrische hulp werd deels on hold gezet, zegt Kirsten Catthoor in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen. "Dat is gebeurd omdat er onduidelijkheid was over wat er dringend is en wat niet en hoe we bescherming kunnen bieden. Er werd ook gekeken naar de mogelijkheid van tele-consultaties. Maar toch zijn 3 op 5 behandelingen stopgezet en het is het nu dringend tijd om dat weer op te pikken."