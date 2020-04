"Stinkvijver" in Melsbroek maakt naam opnieuw waar: water kleurt groenblauw

De gemeente is intussen wel in actie geschoten. “We hebben beslist zelf stalen te nemen om te weten wat er aan de hand is”, zegt schepen van Milieu Marleen Ral. “Een onafhankelijk bureau zal die onderzoeken, zodat we snel een mogelijke verklaring hebben. Zo kunnen we wandelaars geruststellen. Eventueel zelfs via infopanelen.”

Voorlopig zijn er nog geen dieren gestorven in en rond de vijver. “Gelukkig is daar geen sprake. De kikkers brullen nog lustig, de vissen zwemmen nog rond en de eenden vinden het niet erg. Wat dat betreft is alles nog oké.”