AfricaMuseum schat verlies op 1 miljoen euro sinds coronacrisis

De museumdirecteur hoopt op 18 mei de deuren weer te kunnen openen. Al zal dat onder strikte voorwaarden zijn. “We hebben voor de verschillende scenario's draaiboeken klaar. Zo zullen er in eerste instantie geen groepen toegelaten worden. Voor de individuele bezoekers gaan we werken met een een tijdslot van 600 mensen per dag. Per zaal zal één bezoeker toegelaten worden per 10 vierkante meter", aldus Gryseels.

Intussen kunnen bezoekers wel nog genieten van al het moois van het AfricaMuseum . “Verschillende collecties staan online, net als een podcast en de film 'Stop Filming us', over hoe Westerse cineasten Afrika in beeld brengen. Ik heb echt bewondering voor onze medewerkers om digitaal zo creatief te zijn. Alles om vooruit te blijven gaan.”