Antwerpse cafébaas: "We moeten pintjes duurder maken"

Via een open brief gericht aan andere café-uitbaters hoopt Henneman dat er iets zal veranderen. "De problemen in de cafés zijn er al jaren. Mijn oproep heeft eigenlijk niets met de coronacrisis te maken. Maar dit kan een ideaal kantelmoment zijn", zegt Henneman op Radio 2 Antwerpen. "Rendabiliteit is voor cafés nooit belangrijker geweest dan nu en in de nabije toekomst wanneer we opnieuw mogen openen. Laten we in de spiegel kijken want het is tijd om sector gezond te maken."