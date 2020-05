Automaat verdeelt mondmaskers en ontsmettingsgels

TW Service is al 25 jaar gespecialiseerd in verdeelautomaten voor onder meer dranken, snoep en brood. '"We hebben nu een heel aantal automaten aangepast en klaarstaan om mondmaskers, beschermende handschoenen, desinfecterende gels, enz. te verdelen. Die kunnen geplaatst worden in scholen, bij bedrijven, in stations, winkelcentra ... Het systeem heeft heel wat voordelen: als de automaten op een permanent toegankelijke plaats staan, zijn de beschermingsmiddelen dag en nacht beschikbaar. Bovendien kunnen ze aangeschaft worden zonder dat er contact tussen mensen hoeft te zijn," legt zaakvoerder Thierry Casier uit.