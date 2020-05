Basisschool 3K houdt hart vast voor heropening: "5 extra leerkrachten voor 4 klassen"

Doordat er meer leerkrachten moeten worden ingezet in de klas, zullen kleuterleidsters worden ingeschakeld voor de opvang. “We hebben een team van 25 mensen, dus we zijn een redelijk grote school. Maar of we iedereen gaan kunnen opvangen, is nog een vraagteken, want voor kinderen van jaren die nog geen les krijgen, moeten we opvang voorzien.”