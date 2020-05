Basisschool De Mozaïek ziet volledige opening school niet zitten

Volgens de richtlijnen mogen scholen weer gestaag de deuren openen vanaf 15 mei. Dat betekent dat het eerste, tweede en zesde leerjaar vanaf dan weer een paar dagen per week mag terugkeren.

Scholen moeten zich wel aan eental richtlijnen houden. Zo mogen er maar maximum 10 kinderen in een klas zitten. Waardoor er voldoende klaslokalen, maar ook leraren nodig zijn en dat is niet evident in heel wat scholen. Directeur van De Mozaïek in Kessel-Lo Geert Vandermeulen. "We gaan zeker opengaan, maar we gaan dat zo doen dat de veiligheid van de leerkrachten en leerlingen gegarandeerd is. Dat betekent dat we minder dagen gaan lesgeven dan voorzien." Intussen volgt de school de maatregelen van de regering op de voet, al blijft veiligheid op de eerste plaats staan.