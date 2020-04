Besmettingsgraad stijgt van 0,7 naar 1 in Duitsland en dat verontrust specialisten: "Blijf zoveel mogelijk thuis"

Maar Lothar Wieler van het Robert Koch-instituut vraagt de Duitsers desondanks om toch nog altijd zoveel mogelijk thuis te blijven. In vergelijking met veel andere landen is Duitsland er tot dusver goed in geslaagd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zegt Wieler.

"Laten we maken dat we dat succes dat we samen hebben geboekt verdedigen. We willen het aantal besmettingen niet opnieuw zien oplopen. Laten we dus zoveel als mogelijk thuisblijven en het beperkte contact aanhouden."