Bioritme kwijt? Je bent niet de enige. Over slaapproblemen in coronatijden

Hoe kunnen we dan wel goed slapen? De slaapcoach geeft enkele tips. “Ik raad mensen aan om ’s avonds niet meer naar allerlei nieuws -en duidingsprogramma’s te kijken. Als het echt heel belangrijk nieuws is, kom je het wel iets later te weten of lees je het de volgende ochtend. Alcohol drinken is ook aanlokkelijk, maar in mijn praktijk merk ik dat het echt wel een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van je slaap. En een heel belangrijke tip is om toch zo veel als mogelijk je normale ritme aan te houden, ook al moet je niet pendelen of kan je schuiven met je werkuren omdat je thuis bent.”