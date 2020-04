BEKIJK: Prachtige luchtbeelden van bloeiende fruitbomen in de Voerstreek

We zullen tot volgend jaar moeten wachten om nieuwe fruitbloesems te zien. Hopelijk kunnen we onze wandel- en fietsplannen die we dit jaar hadden, verschuiven naar 2021 en zo een gemiste periode goed maken.

Afgelopen weekend draaiden de documentairemakers van productiehuis Hotel Hungaria deze beelden voor de reeks "Onze Natuur". Prachtige dronebeelden van de bloesems in de Voerstreek. Geniet er nog een laatste keer van, en we duimen dat we ze volgend jaar in het echt kunnen zien.