Brasschaat voert taks in op nachtwinkels

Nieuwe nachtwinkels zullen 6.000 euro moeten betalen om te mogen opstarten. Daarbovenop komt nog een jaarlijkse belasting van 1.500 euro. Nu het ook in Antwerpen moeilijker is geworden om een nachtwinkel te openen, wil Brasschaat vermijden dat ze naar de rand komen.

"De winkels zorgen regelmatig voor nachtlawaai en verkeersproblemen", zegt schepen van financiën Bruno Heirman (N-VA). "We zien dat bij de twee nachtwinkels die we hebben. Er is er één in Mariaburg en er is ook een verdoken nachtwinkel in Maria-ter-Heide. In die laatste zijn al veel problemen geweest, zoals verstoring van de openbare orde en brandstichting."

"Wij moeten er steeds op toezien dat er geen parkeerovertredingen zijn en dat er geen overlast is. Dat kost tijd en energie en daarom voeren we dit reglement in", zegt Heirman nog.