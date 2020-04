Bezorgde wetenschappers en consumentenorganisaties willen Nutri-Score verplicht maken in heel Europa

De Nutri-Score is een label met 5 letters en evenveel kleuren dat op een eenvoudige manier weergeeft hoe gezond een voedingsproduct is. Europa beveelt het gebruik van de Nutri-Score aan. Maar ons land is een van de weinige die de aanbeveling ook opvolgt. Sinds meer dan een jaar is het label in onze winkels op veel verpakkingen van voedsingswaren terug te vinden.