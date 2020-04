We zijn vertrokken voor een wisselvallige week met wolken, (stevige) buien en een donderslag

Dinsdagochtend is het erg bewolkt met regenperiodes of buien. In de namiddag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en wordt het tijdelijk iets droger vanaf de Franse grens. Toch kunnen er zich nog enkele buien ontwikkelen. Ook een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het binnenland. In de noordelijke landshelft waait eerst een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, maar deze wordt in de loop van de dag matig uit het zuidwesten. Dat meldt het KMI.