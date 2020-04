De ene wolf is blijkbaar de andere niet!

Let wel, bij deze fotosessie werden de veiligheidsvoorschriften van mijnheer Van Ranst strikt in acht genomen: de selfiemakers hielden anderhalve meter afstand van elkaar en droegen mondmaskers. Ook onze Joeri had zich met een mondmasker getooid, hoewel hij daar als “wild dier” niet toe verplicht is. Het masker was hem overigens te beurt was gevallen door het schielijke overlijden van de obese poedel van Florence Vekemans uit de Pompoenstraat, wiens hart het begaf toen hij oog in oog kwam te staan met de wolf. De ene zijn dood is de andere zijn brood…