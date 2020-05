De wolvenwelpjes zijn op komst: ”Hoe meer mensen het weten, hoe minder gevaar ze lopen”

Eerder was er wolvin Naya met haar welpjes. Maar net na de bevalling verdween ze van de radar. “De geschiedenis herhaalt zich. Het is dus te hopen dat het nu niet fout afloopt. Bij Naya was er te weinig controle, maar nu is die er wel. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft inspanningen geleverd om het nu beter te doen."

"Er is een jachtverbod op de militaire domeinen", gaat Jan Loos verder, "en er is toezicht, maar er zijn jammer genoeg nog losse eindjes. Want er zijn in het midden van het wolvengebied ook private percelen en daar wordt, sinds de jacht op everzwijnen weer is toegestaan, toch geschoten."