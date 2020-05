Dertiger smokkelde vier kilo cocaïne in lege reiskoffer

De man werd eind 2019 opgepakt op de luchthaven Brussels Airport toen hij met een vlucht vanuit Sierra Leone was geland. Hij had de aandacht van de douane getrokken omdat bij het scannen van de bagage gebleken was dat zijn reiskoffer volledig leeg was. Nader onderzoek wees uit dat in de dubbele bodem van de koffer vier kilogram cocaïne verstopt zat van een hoge zuiverheidsgraad.