Dimitri Verbrugge en Elke Jacobs nieuwe hoofdredacteurs VRT NWS

Dimitri Verbrugge (35) startte in 2008 bij VRT NWS als redacteur bij het jongerennieuwsmagazine "Karrewiet", waarna hij aan de slag ging als verslaggever voor "Het Journaal". In 2012 werd hij eindredacteur van "Het Journaal" en 5 jaar later nam hij de leiding op zich van de redactie buitenland bij VRT NWS. Verbrugge vervangt Inge Vrancken. Zij besliste in maart om haar functie als hoofdredacteur neer te leggen en opnieuw verslaggever te worden.