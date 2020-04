Kever uit Noord-Amerika zou miljoenen Europese hooikoortspatiënten kunnen helpen

De alsemambrosia komt in heel Europa voor. "In België en Nederland hebben we er nog niet zo veel last van. In de Rhône-vallei in het zuiden van Frankrijk, in de Po-vallei in het noord van Italië en in het oosten van Europa op de Pannonische vlakte hebben mensen er wel veel last van."

"De alsemambrosia komt uit Noord-Amerika en is hier door mensen binnengebracht. Maar ook de kever leeft hier al, maar we weten niet hoe die hier binnengeraakt is."